Действующие чемпионы мира по футболу одержали волевую победу над Австралией на ЧМ-2022

Сборная Франции заставила понервничать своих поклонников в дебюте стартового матча на Мундиале в Катаре.

Футболисты сборной Франции с победы начали защиту титула чемпионов мира. В своем стартовом матче группового раунда французы одержали победу над командой Австралии.

Правда, дебют игры для подопечных Дидье Дешама выдался малоприятным — уже на 9-й минуте австралийцы повели в счете благодаря голу Гудвина.

Однако еще до перерыва Рабьо и Жиру напомнили, кто является действующими чемпионами мира — 2:1 после первого тайма в пользу Франции.

Уже во второй 45-минутке Мбапе и тот же Жиру сняли все вопросы относительно исхода матча. Финальный свисток зафиксировал победу французов со счетом 4:1.

Добавим, что в другом матче первого тура в группе D сборные Дании и Туниса разошлись миром — 0:0.

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До этого мы писали, что в Иране обвинили Израиль в проигрыше на Чемпионате мира.

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