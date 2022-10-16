Шахтер обыграл Динамо в украинском футбольном «классико»

Оба украинских гранда, продолжающие борьбу за выход в «футбольную весну» в европейских клубных турнирах, впервые в 2022 году сошлись на внутренней арене.

В центральном матче украинской футбольной Премьер-Лиги донецкий «Шахтер» уверенно обыграл киевское «Динамо». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «горняков.

Счет в матче в середине первого тайма открыл форвард «Шахтера» Александр Зубков. Однако сразу после перерыва нападающий «Динамо» Владислав Ванат восстановил статус-кво.

Не прошло и трех минут, как Михаил Мудрик вновь вывел донецкий клуб вперед. Ближе к концовке матча Даниил Сикан увеличил преимущество «Шахтера».

Таким образом, «Шахтер», как и ранее, делит лидерство в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги с «Днепром-1», в то время как «Динамо» опустилось на не привычную для себя 9-ю строчку.

Как сообщал Курсор, 13 октября, в четверг, состоялся четвертый тур Лиги Европы, в рамках которого украинский футбольный клуб «Динамо» встретился на поле с французским коллективом «Ренн». В начале второго тайма французам удалось открыть счет – Кристофер Ву результативно пробил после подачи с углового.

Этот гол остался единственным в противостоянии — 1:0 в пользу «Ренна». Таким образом, «Динамо» потеряло шансы на проход в плей-офф Лиги Европы, но по-прежнему есть вероятность попадания в Лигу Конференций.

Также Курсор писал о том, что сенсацией игрового дня в футбольной Лиге Чемпионов 11 октября мог бы стать матч «Шахтера» и «Реала», когда украинская команда после перерыва вышла вперед – Зубков после навеса спокойно отправил мяч в сетку.

Горняки долго держались, однако в самой концовке матча, после ошибки на выходе вратаря Трубина, все-таки пропустили мяч. Матч закончился со счетом 1:1.

Тем не мене, «Шахтер» перед двумя заключительными турами группового раунда имеет отличные шансы побороться за выход в следующий раунд самого престижного европейского клубного турнира, либо заняв третье место в квартете, продолжить международную кампанию в Лиге Европы.