Лига Европы: киевское Динамо проиграло Ренну

13 октября, в четверг, состоялся четвертый тур Лиги Европы, в рамках которого украинский футбольный клуб «Динамо» встретился на поле с французским коллективом «Ренн».

Групповой этап прошел для киевской команды без набранных очков, а потому угроза досрочного вылета из турнира могла ее мотивировать на победу. Однако, результат для «Динамо» оказался неудовлетворительным.

Матч начался в 19:45. В первом тайме команды голов не забили, а в начале второго на 48-й минуте, французам удалось открыть счёт – Кристофер Ву результативно пробил после подачи с углового.

За 90 минут «Динамо» нанесло 4 удара по воротам, лишь 1 из которых оказался в створ. «Ренн» выглядел более убедительно – 14 ударов и 3 из них в створ. По итогам матча, закончившимся со счетом 0:1, таблица в группе В выглядит следующим образом:

Фенербахче (10 очков)

Ренн (10 очков)

АЕК Ларнака (3 очка)

Динамо Киев (0 очков)

Таким образом, киевская команда потеряла шансы на проход в плей-офф Лиги Европы, но по-прежнему есть вероятность попадания в Лигу Конференций. Календарь следующих матчей украинского клуба:

27 октября, 19:45, АЕК Ларнака – Динамо Киев

3 ноября, 22:00, Динамо Киев – Фенербахче

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