Лига чемпионов: Маккаби Хайфа сенсационно обыграл Ювентус, Шахтер драматично потерял победу над Реалом

В одном из самых крупных поражений в истории израильского спорта «Маккаби» Хайфа разгромил «Ювентус» со счетом 2:0 поздно вечером во вторник на стадионе «Самми Офер» благодаря дублю Омера Ацили в первом тайме. Это произошло в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Победа стала не только первой для «зеленых» в турнире этого года, но и первой в Лиге чемпионов с 2002 года, когда они обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 в домашнем матче, проходившем на Кипре из-за Второй интифады.

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«Маккаби» хорошо начал игру на своем поле, с самого начала оказывая давление на итальянскую команду.

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Усилия окупились самым быстрым голом израильского клуба в Лиге чемпионов, когда команда Барака Бахара на седьмой минуте атаковала ворота «Ювентуса».

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Ацили хитро пробил головой – Щенсны залетел в ворота с мячом.

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Ацили снова был в авангарде на 42-й минуте, когда он шикарно отправил мяч левой ногой в правый верхний угол ворот «Ювентуса», оформив дубль, и повел 2:0.

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«Это была большая победа, — прокомментировал Бахар после матча. — Мы проиграли в израильской лиге новоиспеченному «Бней Рейне», но выиграли здесь у «Ювентуса». Мы все еще разочарованы поражениями в лиге, и это не покидает нас. Но мы пришли сюда, чтобы играть в свою игру на своем поле. Мы хотели победить, но также знали, что играем с очень качественной командой. Но когда вы делаете все правильно в течение 90 минут, это то, что дает победить в игре, и у нас также есть качество».

Еще одной сенсацией дня мог бы стать матч Шахтера и Реала, когда украинская команда после перерыва вышла вперед – Зубков после навеса спокойно отправил мяч в сетку.

Горняки долго держались, однако в самой концовке матча, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили мяч. Матч закончился со счетом 1:1.

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