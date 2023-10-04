Украинцы быстро пропустили два гола, но второй тайм в их исполнении стал "холодным душем" для соперника. Однако в компенсированное время всех фанат...

Сегодня, 4 октября, состоялся поединок группы Н Лиги чемпионов между бельгийским «Анверпеном» и украинским «Шахтером».

Поединок начался в 19:45 на стадионе «Босейлстадион» (Бельгия). Обе команды начали выступление в групповом этапе ЛЧ с поражений, а потому им очень нужен был победный результат. Так, бельгийцы проиграли "Барселоне" (0:5), а украинцы – "Порту" (1:3).

Еще одним интересным обстоятельством является то, что донецкий «Шахтер» никогда ранее не встречался на поле против «Антверпена». Их первый матч прошел сразу же в самом престижном европейском турнире, куда, к слову, эта бельгийская команда попала впервые, одолев в квалификации греческий «АЕК».

Сегодняшний матч завершился со счетом 3:2. Несмотря на то, что соперник украинцев забил быстрых два года еще в первом тайме, «горняки» проявили характер и забили три гола во второй половине поединка. В компенсированное время "Антверпен" получил шанс забить с пенальти, но не воспользовался им.

Голы:

Голы: Муйя, 3, Баликвиша, 33, – Сикан, 49, 76, Ракицкий, 71

Стартовые составы:

Антверпен: Бюте, Батай, Алдервейрельд, Кулибали, Вийндал, Вермерен, Кейта, Эккеленкамп, Муйя, Янссен, Баликвиша

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Назарына, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

Уже в 22:00 в группе H состоится поединок португальского "Порту" против испанской "Барселоны". Проведение третьего тура запланировано 25 октября – в тот день встретятся "Барселона" против "Шахтера" и "Антверпен" против "Порту".

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