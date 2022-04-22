Джокович осудил запрет на участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдоне

Новак Джокович раскритиковал «сумасшедшее» решение Уимблдона в среду отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире этого года из-за вторжения в Украину.

Первая ракетка мира заявил, что не согласен с войной, но назвал запрет спортсменов несправедливым.

«Я всегда буду осуждать войну, я никогда не поддержу войну, будучи ребенком войны, — сказал он на мероприятии ATP в Белграде. — Я знаю, сколько эмоциональной травмы это оставляет. В Сербии мы все знаем, что произошло в 1999 году. На Балканах в новейшей истории было много войн».

Он добавил: «Однако я не могу поддержать решение Уимблдона, считаю его безумием. Игроки, теннисисты, спортсмены не имеют к этому (войне) никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат нехороший».

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), который управляет Уимблдоном, заявил, что действует, чтобы «ограничить глобальное влияние россии* с помощью самых сильных средств».

Но организаторы ATP и WTA также раскритиковали запрет, назвав его «несправедливым» и «очень разочаровывающим».

Ранее Курсор писал, что израильская команда Israel-Premier Tech победила на велотуре в Турции.

Еще Курсор сообщал, что израильская теннисистка уступила россиянке в финале турнира в Претории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!