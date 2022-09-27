Новак Джокович в Израиле: что легенда тенниса написал в гостевой книге в Бен-Гурионе

Легенда тенниса Новак Джокович «счастлив и взволнован» приземлением в Израиле на турнир.

Легенда тенниса Новак Джокович прилетел в Израиль на турнир в понедельник, заявив, что он «взволнован» возвращением в страну.

На этой неделе сербская звезда тенниса примет участие в соревнованиях Tel Aviv Watergen Open 2022 в комплексе Expo Tel Aviv.

Официальные лица Федерации теннисистов-профессионалов приветствовали его в VIP- терминале аэропорта Бен-Гурион, сообщает 12 канал.

הטניסאי, נובאק ג'וקוביץ, נחץ בישראל. ״אני שמח ונרגש לחזור שוב לישראל ומצפה לחוויה נהדרת״, כתב בספר האורחים של פתאל טרמינל pic.twitter.com/Z01JQsu1M0 — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) September 26, 2022

В гостевой книге на терминале он написал: «Шалом Исраэль. Я очень счастлив и рад вернуться в Израиль. С нетерпением жду отличного опыта».

Турнир является частью Мировой серии ATP 250 и проводится в Израиле впервые с 1996 года.

35-летний Джокович примет участие в своем первом турнире в Израиле за 16 лет. Его последним соревновательным матчем был матч Кубка Дэвиса, сыгранный в Рамат-ха-Шароне в 2006 году.

Он был вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США в прошлом месяце, потому что он не вакцинирован против COVID-19.

Напомним, что иностранные граждане, которые не были вакцинированы против вируса, в настоящее время не могут въехать в США или Канаду, и Джокович сказал, что он не слелает прививки, даже если это помешает ему участвовать в определенных турнирах.

Ранее «Курсор» сообщал, что чемпион НБА Джордан Макрей подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива.