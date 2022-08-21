Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя с Усиком: в сети показали видео

Энтони Джошуа молча плакал во время пресс-конференции после поражения от Александра Усика в бое-реванше в Джидде, Саудовская Аравия.

Anthony Joshua breaks down in tears after defeat to Usyk https://t.co/94ZVoIw0BP pic.twitter.com/w8U4nc4I3E — Idoma Encyclopedia (@amcomrade) August 21, 2022

Джошуа дал понять СМИ, как сильно он хотел выиграть поединок. Когда его спросили, гордится ли он тем, как он сплотился в девятом раунде, Джошуа сказал, что ему трудно гордиться тем, как он выступил прошлой ночью. В этот момент Джошуа начал плакать.

Anthony Joshua visibly distraught and covers his face when asked if he's proud of himself at press conference after the Oleksandr Usyk rematch loss: "It's really really hard for me to say I'm proud of myself. I don't feel anything. I'm just upset, really, deep down in my heart." pic.twitter.com/RM1zkXsyUi — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 21, 2022

«Горжусь ли я собой? Мне действительно трудно сказать, что я горжусь собой, — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя. — Я очень расстроен в глубине души». Затем он заплакал.

Anthony Joshua broke into tears during his post-fight press conference following his defeat to Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/oJAuJzu9TF — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

«Я просто хочу, чтобы он был счастлив, — сказал промоутер Эдди Хирн о Джошуа. — Он отдал всю свою жизнь боксу. Он все время в спортзале со своей командой. Я не знаю никого, кто был бы более предан спорту, чем он».