Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя с Усиком: в сети показали видео

Энтони Джошуа молча плакал во время пресс-конференции после поражения от Александра Усика в бое-реванше в Джидде, Саудовская Аравия.
Джошуа дал понять СМИ, как сильно он хотел выиграть поединок. Когда его спросили, гордится ли он тем, как он сплотился в девятом раунде, Джошуа сказал, что ему трудно гордиться тем, как он выступил прошлой ночью. В этот момент Джошуа начал плакать.
«Горжусь ли я собой? Мне действительно трудно сказать, что я горжусь собой, — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя. — Я очень расстроен в глубине души». Затем он заплакал.
«Я просто хочу, чтобы он был счастлив, — сказал промоутер Эдди Хирн о Джошуа. — Он отдал всю свою жизнь боксу. Он все время в спортзале со своей командой. Я не знаю никого, кто был бы более предан спорту, чем он».