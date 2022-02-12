Эксперт заявил, что России может понадобиться олимпийский тайм-аут из-за проблем с допингом

Об этом заявил старший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, после того как российская спортсменка Камила Валиева получила положительный результат на допинг.

Российские спортсмены на Играх в Пекине уже не выступают под своим флагом, неся на своей форме флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

После того, как 15-летняя спортсменка Камила Валиева произвела фурор на Олимпийских играх, сделав четверной прыжок, завоевав золотую медаль для ОКР, разразился скандал, так как Международное агентство по тестированию обнаружило запрещенные сердечные препараты в организме фигуристки.

Из-за этого старший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что России стоит взять тайм-аут в Олимпийских играх, чтобы наладить ситуацию.

Также их обвинили в спонсируемых государством допинговых программах. Россия решительно отрицает это.

Паунд также заявил, что «решение позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России, было достаточно мягким».

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игр-2022.

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