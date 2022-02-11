Шведский конькобежец установил новый рекорд на Олимпиаде в Пекине

В финальном забеге на 10 тысяч метров на старт вышли 12 конькобежцев, которые представляли девять разных команд. По два участника имели: Нидерланды, Италия и Канада.

На Олимпийских играх в Пекине прошел мужской финал в конькобежном спорте на дистанции в десять тысяч метров. На финальный забег вышли 12 спортсменов, которые представляли 9 различных команд. Так, от имени Нидерландов, Италии и Канады выступали по два участника.

И вот быстрее всех к финишу пришел Нильс ван дер Пул ищ Швеции. Более того, он пробежал свою дистанцию за 12:30,74. Это новый мировой рекорд!

Стоит отметить, что 25-летний швед имеет уже две «золотые» медали на этих Играх. Ранее он также одержал победу на дистанции в пять тысяч метров.

Что же касается всех призеров забега на 10 тысяч метров, то он следующий:

«золото» – Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12:30,74

«серебро» – Патрик Руст (Нидерланды) – 12:44,59

«бронза» – Давиде Гьотто (Италия) – 12:45,98

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