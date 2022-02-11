Стало известно, кто выиграл золото в лыжной гонке на 15 километров среди мужчин на Олимпиаде в Пекине

Лыжник из Финляндии Ийво Нисканен на 23.2 секунды опередил россиянина Олександра Большунова и на 37.5 секунды норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо.

На Олимпийский играх в Пекине прошли соревнования в лыжных гонках на дистанции в 15 километров классическим стилем среди мужчин. Первое место занял лыжник из Финляндии Ийво Нисканен. Так, он на 23.2 секунды смог опередить спортсмена из РФ Александра Большунова, а также на 37.5 секунды лыжника Йоханнеса Хесфлота Клебо из Норвегии.

Стоит отметить, что Нисканен стал первым спортсменом, который получил «золото» на этих играх среди финской команды. Он является трехкратным олимпийским чемпионом.

Отметим, что Олимпиада закончится 20 февраля. Всего на ней будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игр-2022.

Ранее Курсор сообщал, что шведский конькобежец установил новый рекорд на Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось видео невероятного рекорда американского фигуриста на Олимпийских играх.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.