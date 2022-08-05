Эксперты показали видео с величайшим пенальти в истории футбола

Вышедший на пенсию голландский полузащитник, возможно, не является одним из самых гламурных имен в европейском футболе, но нельзя отрицать, что он сделал профессиональную карьеру, которой любой мог бы гордиться.

Поднявшись по карьерной лестнице в «Витесс Арнем», Шаарс добился большого успеха в основном составе в сезоне 2002/03 и в конце концов заработал себе переход в «АЗ Алкмар» два года спустя.

Там Шаарс выиграл титул Eredivisie под руководством Луи ван Гала, в конечном итоге завершив свое пребывание в клубе в 2011 году, сыграв 171 матч и забив 12 голов.

Позже Шаарс продолжил играть за Sporting CP, PSV Eindhoven и SC Heerenveen, прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 2019 году.

Однако остановимся на 2011-м, так как этот год стал поворотным в карьере Шаарса не только потому, что он сменил Эредивизи на Лигу Португалии, но и потому, что он стал вирусным из-за своего пенальти, о котором говорят до сих пор.

Это произошло во время одного из его 24 матчей за сборную Нидерландов. Он появился в составе сборной Берта ван Марвейка на чемпионате мира 2010 года.

В том матче Шаарс вывел пенальти на совершенно новый уровень.

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