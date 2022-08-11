Эксперты спрогнозировали, кто станет лучшим бомбардиром Премьер-лиги 2022-23

Кто же станет лучшим бомбардиром Премьер-лиги 2022-23? Эксперты назвали игроков, которые, по их мнению, получат «Золотую бутсу».

Ведущие претенденты на звание лучших бомбардиров нового сезона:

Эрлинг Хааланд

«Манчестер Сити» и так был достаточно страшен в прошлом сезоне, забив 99 голов на пути к титулу, но они добавили в свою команду одного из самых востребованных игроков в мировом футболе на сезон 2022–23.

Эрлингу Холанду только недавно исполнилось 22 года, но за свою карьеру он забил 93 гола в высшем дивизионе. Шестьдесят два из них пришлись всего на 67 матчей немецкой Бундеслиги за бывший клуб «Боруссия Дортмунд».

Erling Haaland inspires Man City to victory with a debut double#WHUMCI pic.twitter.com/71AQTHjEX5 — Premier League (@premierleague) August 7, 2022

Мохамед Салах

Мохамед Салах трижды выигрывал «Золотую бутсу» Премьер-лиги, в двух последних сезонах (2018–19 и 2021–22) ему пришлось разделить эту награду.

С момента перехода в «Ливерпуль» в сезоне 2017/18 Салах забил больше всего голов в Премьер-лиге (118).

Дарвин Нуньес

Он забил 26 голов в 28 играх за «Бенфику» в португальской Примейре в сезоне 2021/22, в среднем забивая каждые 76 минут.

«Ливерпуль», куда в этом сезоне перешел Нуньес, подарил футболу семерых обладателей «Золотой бутсы» Премьер-лиги — больше, чем любой другой клуб. Если Нуньес сохранит форму прошлого сезона, он может стать восьмым.

Гарри Кейн

Кейн два раза подряд выигрывал «Золотую бутсу» в сезонах 2015–16 и 2016–17, но его единственная победа за последние пять сезонов Премьер-лиги пришлась на сезон 2020–21, когда он возглавил топ бомбардиров с 23 голами — на один больше, чем у Салаха. Капитан сборной Англии также является единственным активным игроком Премьер-лиги, выигравшим «Золотую бутсу» чемпионата мира по футболу, забив шесть голов на турнире 2018 года в России.

https://youtu.be/ln6WBPwHe9E

Сон Хын Мин

В сезоне 2021/22 Сон Хын Мин был в центре внимания, став первым азиатским игроком, выигравшим «Золотую бутсу» в истории английского высшего дивизиона.

Нападающий «Тоттенхэма» разделил награду с Мохамедом Салахом, забив 23 гола. Однако ни один из них не был пенальти (Салах забил шесть из них).

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