Эммануэль Макрон встал на защиту ЧМ по футболу в Катаре

Плохая репутация Катара в области прав человека вызвала немало споров вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон встал на защиту чемпионата мира по футболу в Катаре, призвав страны и сторонников отделить политику от футбола.

У Макрона предположили, что он посетит государство Персидского залива, если Франция выйдет из четвертьфинала. Такую цель глава Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре поставил перед Дидье Дешамом.

Выступая на саммите АТЭС в Бангкоке, Макрон ответил на критику в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре — стране с противоречивой репутацией в области прав человека и отношением к правам ЛГБТК+.

Макрон сказал: «Я не думаю, что спорт следует делать политическим».

Призыв Макрона отражает призыв президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатьмы Самуры, которые написали всем 32 странам, участвующим в чемпионате мира, сосредоточиться на футболе, а не на политике. Это произошло на фоне растущих призывов со стороны активистов и правозащитников, которые просят игроков использовать свои платформы для борьбы с противоречиями, которые омрачили ЧМ в Катаре.

Из-за летней жары в Катаре турнир проводится зимой, а не летом, как это принято по традиции.

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