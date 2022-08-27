Эрик Тен Хаг строго отчитал Криштиану Роналду во время двухчасовой встречи

Согласно сообщениям, Криштиану Роналду был безжалостно отчитан Эриком тен Хагом на двухчасовой встрече в четверг на прошлой неделе.

После унизительного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 Тен Хаг провел прямую беседу с командой и призвал их высказать свое мнение.

Голландец сказал своим игрокам, что они могут поделиться своими мыслями о том, как они оказались на самом дне лиги после двух поражений.

Согласно The Sun, Тен Хаг начал дискуссию, сказав команде, что его поддерживает правление и что он не будет бояться принимать важные решения.

Он добавил футболистам в недвусмысленных выражениях, что не позволит, чтобы его репутация была испорчена теми, кто тянет их на дно, и любой, кто недоволен, может высказаться, и никто не будет стоять у него на пути, если он захочет уйти из клуба.