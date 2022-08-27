Эрик Тен Хаг строго отчитал Криштиану Роналду во время двухчасовой встречи

16:02, Сегодня
Спорт
криштиану роналду фото
Фото: depositphotos.com

Согласно сообщениям, Криштиану Роналду был безжалостно отчитан Эриком тен Хагом на двухчасовой встрече в четверг на прошлой неделе.

После унизительного поражения от «Брентфорда» со счетом 4:0 Тен Хаг провел прямую беседу с командой и призвал их высказать свое мнение.

Голландец сказал своим игрокам, что они могут поделиться своими мыслями о том, как они оказались на самом дне лиги после двух поражений.

Согласно The Sun, Тен Хаг начал дискуссию, сказав команде, что его поддерживает правление и что он не будет бояться принимать важные решения.

Он добавил футболистам в недвусмысленных выражениях, что не позволит, чтобы его репутация была испорчена теми, кто тянет их на дно, и любой, кто недоволен, может высказаться, и никто не будет стоять у него на пути, если он захочет уйти из клуба.

Тен Хаг сказал и Роналду, и капитану клуба Гарри Магуайру, что они не будут играть против «Ливерпуля», который «Юнайтед» обыграл в понедельник на «Олд Траффорд» со счетом 2:1 и зафиксировал свою первую победу в лиге.

Хотя другие игроки высказались, Роналду не сказал ни слова. Считается, что его выходки разозлили Тен Хага, особенно его заявление, что он расскажет свою версию истории в интервью.

Португальская суперзвезда по-прежнему связана с уходом из клуба всего через год после возвращения в «Юнайтед», и на данный момент Тен Хаг, как говорят, сыт по горло этой сагой и хочет, чтобы он ушел.

«Курсор» ранее информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти». 

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Автор материала:
Ирен Давид
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