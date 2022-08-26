Названа «группа смерти» Лиги чемпионов

Сегодня днем в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Там же, в Турции, в июне следующего года пройдет финал турнира.
«Реал Мадрид» выиграл ЛЧ прошлого сезона, одолев «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на пути к завоеванию титула чемпионов Европы в 14-й раз.
Все эти команды снова будут в числе фаворитов в этом году.
Так как «Барселона», «Бавария» и «Интер» попали в одну группу, ее уже успели назвать «группой смерти».
Помимо того, что «Бавария» и «Барса» находятся в «группе смерти», сама игра между ними будет интересна еще и тем, что немцы несколько раз брали верх над каталонцами в последние годы.
В 2020 году они разгромили «Барсу» со счетом 8-2, а в прошлом году они нокаутировали испанских гигантов на групповом этапе. Томас Мюллер заявил, что каталонцы не могут «справиться» с «Баварией».
В этом сезоне матч принесет дополнительный уровень интриги: Левандовски встретится со своей бывшей командой всего через несколько месяцев после того, как он ушел от немцев в «Барсу».
Он не единственный игрок, который вскоре после трансфера встретится со своей бывшей командой на групповом этапе: так, Эрлинг Хааланд, перешедший в «Манчестер Сити», сразится с «Боруссией» Дортмунд.