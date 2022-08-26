Названа «группа смерти» Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» выиграл ЛЧ прошлого сезона, одолев «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на пути к завоеванию титула чемпионов Европы в 14-й раз.

Все эти команды снова будут в числе фаворитов в этом году.

Так как «Барселона», «Бавария» и «Интер» попали в одну группу, ее уже успели назвать «группой смерти».