Триатлонист Шахар Сагив станет первым израильтянином, поучаствовавшем в соревнованиях в Саудовской Аравии

Шахар Сагив примет участие в Суперлиге по триатлону в Саудовской Аравии. Олимпийский чемпион станет первым израильским спортсменом, который примет участие в соревнованиях в этой стране в турнире.

Новость была воспринята как еще одно свидетельство потепления отношений между двумя странами.

Об этом информирует 27 октября World Israel News Staff.

Сагив примет участие в пятом раунде Суперлиги по триатлону в прибрежном городе Неом на Красном море. Саудовская Аравия не разрешает въезд израильским гражданам, но королевство в Персидском заливе недавно открыло свои границы для некоторых израильтян, в том числе бизнесменов, в рамках специального запретительного шага.

Сам спортсмен надеется, что у него будет хорошая конкуренция. Он планирует подняться в общем зачете по итогам гонки, сохранить первое место в велогонках.

Хотя Эр-Рияд неоднократно заявлял, что не будет нормализовать отношения с Израилем до тех пор, пока сначала страна не заключит мир с палестинцами, два государства тайно сотрудничают по вопросам безопасности, связанным с Ираном. Тегеран не раз делал заявления по этому поводу.

В августе коммерческий рейс в Тель-Авив впервые пролетел над воздушным пространством Саудовской Аравии после того, как королевство открыло свое воздушное пространство для израильских самолетов. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль разрешил Египту вернуть контроль Саудовской Аравии над двумя островами в стратегическом Тиранском проливе, ведущими в Красное море, которые были демилитаризованы после Шестидневной войны 1967 года.

Победители Суперлиги по триатлону получают денежный приз в размере до 1,5 миллиона долларов. Сагив и его младший брат Ран побили израильские рекорды на Играх в Токио в 2020 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтянин, родившийся в Саудовской Аравии, попросил короля позволить посетить страну перед смертью.