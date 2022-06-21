Сборная Израиля по настольному теннису обыграла Францию и выиграла Средиземноморские игры

Израильская команда по настольному теннису, в которую входят Ури Элмор (14 лет), Натаниэль Абрамов (13 лет) и Элеонора Давидова (15 лет), завершила очень успешную неделю в Римини, Италия, в рамках Средиземноморских игр. Это уникальное соревнование, в котором мальчики и девочки объединяются вместе в одну команду.
Об этом сообщает Israel Hayom.
Сегодня (вторник) команда обыграла в финальном матче Францию со счетом 2:4 и завершила идеальную для них неделю без поражений.
В одиночном турнире Натаниэль Абрамов занял первое место после победы 1:3 в финале, в израильском дерби против Ури Элмора. Элеонора Давыдова заняла четвертое место в турнире. Команду сопровождал профессиональный директор профсоюза и тренер игроков Шимон Рабинович.
Турнир в Италии завершает трехнедельную подготовку к чемпионату Европы, который пройдет примерно через десять дней в Белграде с 6 по 15 июля.
Курсор информировал, что израильские гимнастки завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы. Получившая две золотые медали на этом чемпионате Дарья Атаманова продолжает демонстрировать огромный профессионализм — она заработала еще три серебряные медали.
Также сообщалось, что израильская гимнастка Дарья Атаманова выиграла золото на чемпионате Европы.
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