Финальное предложение: стало известно, сколько Барселона готова заплатить за Левандовского

«Барселона» готовится представить «окончательное предложение» в размере 50 миллионов евро (42,3 миллиона фунтов стерлингов) за подписание Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».

Левандовский хочет покинуть мюнхенскую «Баварию» в поисках нового вызова после семи успешных сезонов с чемпионами Бундеслиги, которые в прошлом месяце отклонили предложение «Барселоны».

У 33-летнего футболиста остался всего один год текущего контракта с «Альянц Ареной», и Sky Sports сообщает, что «Бавария» — несмотря на публичную позицию о том, что форвард не продается — может принять улучшенное предложение «Барселоны» уже на этой неделе.

Robert Lewandowski is a Bayern legend. Don’t care what anybody else says. Thank you for the 8 years. pic.twitter.com/rXqYvSy4DR — Munich Fanpage (@MunichFanpage) July 13, 2022

Команда Юлиана Нагельсмана уже расширила свои возможности в атаке, подписав Садио Мане из «Ливерпуля», а продажа Левандовски сможет помочь финансировать подписание защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в понедельник находился в Италии, чтобы начать обсуждение сделки по Де Лигту, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро (67,7 миллиона фунтов стерлингов) плюс бонусы.

«Бавария» также подтвердила сделки по Райану Гравенберху и Нуссару Мазрауи из «Аякса», хотя уход Левандовского нанесет серьезный удар по их надеждам на успех в Европе и дома в следующем сезоне.

Польский игрок сборной Польши забил 50 голов во всех соревнованиях в прошлом сезоне, став лучшим бомбардиром Бундеслиги пятый сезон подряд.

Напомним, что израильская гимнастка Дарья Атаманова завоевала золотую медаль на Всемирных играх 2022 года. Она выиграла упражнения с гимнастическим мячом.