Левандовский хочет покинуть мюнхенскую «Баварию» в поисках нового вызова после семи успешных сезонов с чемпионами Бундеслиги, которые в прошлом месяце отклонили предложение «Барселоны».
У 33-летнего футболиста остался всего один год текущего контракта с «Альянц Ареной», и Sky Sports сообщает, что «Бавария» — несмотря на публичную позицию о том, что форвард не продается — может принять улучшенное предложение «Барселоны» уже на этой неделе.
Команда Юлиана Нагельсмана уже расширила свои возможности в атаке, подписав Садио Мане из «Ливерпуля», а продажа Левандовски сможет помочь финансировать подписание защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в понедельник находился в Италии, чтобы начать обсуждение сделки по Де Лигту, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро (67,7 миллиона фунтов стерлингов) плюс бонусы.
«Бавария» также подтвердила сделки по Райану Гравенберху и Нуссару Мазрауи из «Аякса», хотя уход Левандовского нанесет серьезный удар по их надеждам на успех в Европе и дома в следующем сезоне.
Польский игрок сборной Польши забил 50 голов во всех соревнованиях в прошлом сезоне, став лучшим бомбардиром Бундеслиги пятый сезон подряд.
Напомним, что израильская гимнастка Дарья Атаманова завоевала золотую медаль на Всемирных играх 2022 года. Она выиграла упражнения с гимнастическим мячом.