Историческая медаль для Израиля: Атаманова завоевала золото на Всемирных играх

Израильская гимнастка Дарья Атаманова завоевала золотую медаль на Всемирных играх 2022 года. Она выиграла упражнения с гимнастическим мячом.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Атаманова вчера вечером вошла в историю, став первой израильтянкой, выигравшей золотую медаль на Всемирных играх для нашей страны.

Она победила в упражнениях с мячом. Турнир проходит в Бирмингеме, США.

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16-летняя Атаманова, считающаяся наследницей Линой Ашрам, поднялась в квалификации только на пятое место, однако всего через два часа она превзошла саму себя и набрала 34,9 балла, что дало ей первое место в общем зачете.

Как уже упоминалось, это первая золотая медаль Израиля на Всемирных играх — спортивном мероприятии, которое проводится каждые четыре года для неолимпийских дисциплин, хотя время от времени турнир включает олимпийские виды спорта, такие как на этот раз: прыжки на батуте, стрельба из лука и гимнастика.

Сегодня вечером Атаманова продолжит соревнование и надеется выиграть больше медалей. «Я счастлива, что смогла превзойти себя и доказать, на что я способна», — сказала она.

Кстати, небольшой инцидент произошел во время церемонии вручения медалей в зале, когда вместо израильского флага подняли бразильский.

Напомним, что премьер-министр Израиля, по сообщениям израильских СМИ, отменил свое выступление на соревнованиях из-за того, что ему не разрешили выступить раньше президента Герцога.