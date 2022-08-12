«Говорю Bon Voyage»: Тайсон Фьюри официально объявил об уходе из бокса

В пятницу утром в социальных сетях «Цыганский король» заявил, что уходит из спорта.

Он написал: «Огромное спасибо всем, кто вносил свой вклад в мою карьеру на протяжении многих лет, и после долгих трудных разговоров я наконец решил уйти, и в свой 34-й день рождения я говорю Bon Voyage».

Рядом с фотографией тренера Шугара Хилла Стюарда Фьюри добавил: «Вот несколько человек, которые сделали его особенным на этом пути».

Новость станет шоком для многих, ведь ранее на этой неделе Фьюри назвал Дерека Чисору своим следующим соперником. Он подтвердил свое возвращение в спорт и сказал, что Исаак Лоу станет его новым тренером.

Это не первый раз, когда Фьюри объявляет о своем так называемом уходе из спорта.

Нокаутировав Диллиана Уайта в шестом раунде и успешно защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе на стадионе Уэмбли в апреле, «Цыганский король» заявил, что покончил с боксом.

Выступая в эмоциональном интервью после боя, Фьюри сказал: «Я думаю, что это все, это может быть последний занавес для «Цыганского короля».