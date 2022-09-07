Шахтер сенсационно обыграл Лейпциг, Маккаби Хайфа уступил Бенфике: результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября

Матчи Динамо (Загреб) Челси и Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген открыли групповой этап Лиги чемпионов. Так, именно в Хорватии был забит первый гол в Лиге чемпионов этого сезона.

Динамо (Загреб) – Челси 1:0

Гол: Оршич, 13

Отметим, что это был единственный матч, в котором забили лишь один гол. Остальные матчи 6 сентября отличились как минимум двумя голами.

Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83

РБ Лейпциг – Шахтер 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Шахтер сенсационно разгромил на выезде Лейпциг. Дубль в этом матче реализовал новичок команды Швед. Еще одним голом отличился Мудрик, который также запомнился двумя результативнысм пасами. Траоре отпраздновал забитым голом свое возвращение на поле после травмы.

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Селтик – Реал 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Соперники Шахтера в группе провели матч в Шотландии, где Селтик проиграл Реалу. У «сливочных» в первом тайме вынужденную замену попросил Бензема.

ПСЖ – Ювентус 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 – МакКенни, 53

ПСЖ победили Ювентус благодаря дублю Мбаппе.

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