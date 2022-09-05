Twitter сообщил о крупном достижении Серены Уильямс

Серена Уильямс стала самой популярной спортсменкой в ​​Твиттере после того, как 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема опустила занавес своей блестящей карьеры на US Open.

Твиттер объявил, что у Серены Уильямс теперь есть еще одно крупное достижение, помимо ее теннисных наград, поскольку она стала самой популярной спортсменкой в ​​соцсети.

Сообщения в социальных сетях, поддерживающие Уильямс, заполонили Интернет. Люди массово писали о Серене в преддверии, во время и после каждого ее матча на US Open.

В пятницу Уильямс потерпела поражение в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису от австралийки Айлы Томлянович со счетом 7-5, 6-7, 6-1, что положило конец ее блестящей карьере.

После ухода Уильямс с Открытого чемпионата США Twitter Sports объявил, что 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема стала самой популярной спортсменкой, о которой когда-либо писали в социальной сети. По данным Twitter, 74% тех, кто писал о Серене в августе и до 2 сентября, ранее не писали о ней в течение всего года.

Последняя победа Уильямс в турнирах Большого шлема была на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году, когда она была на втором месяце беременности своей дочерью Олимпией.

Ранее Курсор писал, что Серена Уильямс, обладательница 23 титулов Большого шлема в одиночном разряде, объявила, что уходит из тенниса после US Open этим летом.