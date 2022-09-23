Хапоэль Тель-Авив объявил о подписании контракта с чемпионом НБА

Незадолго до возобновления финала кубка против «Бней Герцлии» в рамках Winner Basket Cup «Хапоэль» Тель-Авив объявил о подписании контракта с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе Кливленд Кавальерс с защитником Джорданом Макреем.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что Макрей призван заменить в составе «Хапоэля» Джеймса Янга, который получил травму, и пока неясно, в каком он состоянии и сколько времени ему понадобится, чтобы оправиться от травмы.

«Из-за отсутствия ясности относительно состояния Янга и в связи с тем, что мы приближаемся к началу сезона в лиге и Еврокубке, нам пришлось быстро реагировать, чтобы найти на эту позицию качественного и опытного игрока, который мог бы помочь нам», — отметили в клубе.

Там также выразили надежду, что Джордан Макрей быстро впишется в коллектив, а его знакомство с некоторыми из игроков помогут ему стать «значительным усилением».

Как сообщал Курсор, «Хапоэль» Тель-Авив был приглашен для участия в престижном подготовительном турнире в Италии, в котором также примут участие сборная Монако Евролиги, «Цедевита» Любляна и, конечно же, принимающее «Динамо» Сассари.

Клуб изучает расходы, связанные с поездкой, и сопутствующие требования, и примет решение в ближайшие дни. Если поездка уложится в установленный бюджет, то, скорее всего, «красные» поедут на турнир из желания как можно лучше подготовиться к европейскому сезону.

Также Курсор писал о том, что турецкая звезда НБА и правозащитник Энес Кантер Фридом летом организовал в Израиле баскетбольный лагерь для всех желающих детей.