Хапоэль Тель-Авив получил приглашение на престижный подготовительный турнир

Вместе с «Монако», «Динамо» Сассари и «Цедевита» Любляна: «красные» изучают расходы, связанные с поездкой на турнир в Италию, и в ближайшие дни примут решение.

Участие в Еврокубке дало свои плоды: «Хапоэль» Тель-Авив был приглашен для участия в престижном подготовительном турнире в Италии, в котором также примут участие сборная Монако Евролиги, «Цедевита» Любляна и, конечно же, принимающее «Динамо» Сассари.

Клуб изучает расходы, связанные с поездкой, и сопутствующие требования, и примет решение в ближайшие дни. Если поездка уложится в установленный бюджет, то, скорее всего, «красные» поедут на турнир из желания как можно лучше подготовиться к европейскому сезону.

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