Звезда НБА проведет в Израиле баскетбольный лагерь для детей

Энес Кантер Фридом в ближайшее время организует баскетбольный лагерь для всех желающих детей. Турецкий игрок также заявил, что сожалеет об антиизраильской риторике Эрдогана.

Турецкая звезда НБА и правозащитник Энес Кантер Фридом приземлился в Тель-Авиве, чтобы этим летом организовать баскетбольный лагерь для детей из разных слоев общества.

Кантер разместил видео, на котором он приземляется вблизи Тель-Авива, на своей странице в Instagram.

Баскетболист, который в настоящее время является свободным агентом, решительно высказывается о своих убеждениях, выступая против сотрудничества НБА с китайским правительством, а также против поведения своей родной страны — Турции.

В своих интервью он говорил, что сожалеет об антиизраильской риторике, которую он регулярно слышит в Турции и от ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что «Маккаби» из Хайфы разгромил «Олимпиакос» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в городе Пирей (Греция), закончилась со счетом 4:0.

Также сообщалось, что Поль Погба не приедет на матч в Израиль. 29-летний французский полузащитник «Ювентуса» выбыл из строя на два месяца и не сможет присутствовать на матче против «Атлетико Мадрид» на стадионе «Блумфилд» 7 августа.

Кроме того, израильско-арабский футболист, угрожавший евреям во время 11-дневной войны, покинул сборную Израиля. Мунас Даббур, который во время войны с Газой в мае 2021 года написал «Не думайте, что Аллах не знает о том, что творят беззаконники», покинул сборную Израиля по футболу.