Эрдоган заявил, что Роналду поддержал палестинцев в Израиле

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что на капитана сборной Португалии наложили политические санкции из-за его поддержки палестинцев в Израиле.

Об этом сообщает Goal.com.

У турецкого лидера спросили, по-прежнему ли он отдает предпочтение в футбольном плане Криштиану Роналду, а не Лионелю Месси, одержавшему победу на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Не нам их сейчас сравнивать. Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули. Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию. Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев», ‒ заявил Эрдоган.

Ранее журналисты сообщили, что Роналду определился со своим будущим в футбольной сборной Португалии после того, как вылетел в ¼ финале ЧМ-2022. Спортсмен осознает, что находится не в лучшей форме после пропуска предсезонного турне в составе «Манчестер Юнайтед», но он полагает, что сможет выступить на Евро-2024.

«Курсор» сообщал, что Эрдоган раскритиковал западные страны из-за того, что они не хотят быть посредниками в войне Украины против *россии. По его мнению, вместо этого Запад только занимается провокациями, пока Турция стала посредником и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора.

Помимо этого недавно президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в очередной раз обратился к международным организациям и заявил, что Израиль в ПА столкнется с сопротивлением мирных жителей.

Он считает, что мировые лидеры должны прекратить молчать и предпринять конкретные меры, чтобы «остановить преступления Израиля, в том числе расширение колониальных поселений и попытки по изменению статуса города Иерусалим».