Хосеп Гвардиола ответил, уйдет ли из «Манчестер Сити»

Каталонский тренер вступает в свой седьмой сезон в качестве тренера действующих чемпионов Премьер-лиги — это самый продолжительный период в любом из трех топ-клубов, которые он тренировал за свою управленческую карьеру.
Однако один трофей продолжает ускользать от него и его команды — Лига чемпионов УЕФА.
Тяжеловесы Премьер-лиги потерпели поражение от «Реала» в полуфинале, несмотря на то, что они были всего в нескольких минутах от того, чтобы зарезервировать себе место в финале против «Ливерпуля».
В этом сезоне «Сити» надеется пройти весь путь и возлагает значительную часть своих надежд на нового нападающего, Эрлинга Хааланда.
Несмотря на призывы к «Сити» выиграть ЛЧ, Пеп Гвардиола еще раз настаивает на том, что это не является главным приоритетом для него и официальных лиц клуба.
«Люди могут сказать, что это отговорка, но я здесь не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Владельцы меня не просили об этом, — заявил Хосеп Гвардиола на недавней пресс-конференции. — Конечно, они этого хотят, и я первый, кто этого хочет. Мы хотим его выиграть — но в то же время я не хозяин вселенной».
«Мы пытаемся это сделать. В прошлом сезоне мы были ближе, и мы попробуем снова в этом сезоне. Но я знаю, насколько сложны соперники и насколько сложна конкуренция», — сказал он.
Босс «Манчестер Сити» также подчеркнул, что доволен нынешним положением коуба, дав болельщикам большую надежду на то, что Гвардиола сможет продлить свой контракт после окончания текущей кампании, когда срок действия его действующего контракта истечет.
«Во-первых, очевидно, что я все еще здесь, потому что мы выиграли. Иначе меня бы здесь не было. Мне нравится моя жизнь, мне нравится моя работа и мне нравятся люди, с которыми я это делаю. Очевидно, что если бы у меня были проблемы, меня бы не было здесь семь лет. Так что все плавно. Я уверен, что счастлив здесь и, в конце концов, останусь», — сказал он.
Тренер продолжил: «Если не останусь, то это не потому, что я захочу двигаться вперед или переехать в другое место. Это потому, что я остановлюсь. Я сделаю перерыв. Вот мои мысли прямо сейчас».
Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.