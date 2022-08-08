Хосеп Гвардиола ответил, уйдет ли из «Манчестер Сити»

Тяжеловесы Премьер-лиги потерпели поражение от «Реала» в полуфинале, несмотря на то, что они были всего в нескольких минутах от того, чтобы зарезервировать себе место в финале против «Ливерпуля».

В этом сезоне «Сити» надеется пройти весь путь и возлагает значительную часть своих надежд на нового нападающего, Эрлинга Хааланда.

Несмотря на призывы к «Сити» выиграть ЛЧ, Пеп Гвардиола еще раз настаивает на том, что это не является главным приоритетом для него и официальных лиц клуба.