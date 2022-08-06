Болельщики определили лучший гол женского Евро-2022

Блестящий гол Алессии Руссо в ворота Швеции стал победителем голосования болельщиков за лучший гол женского ЕВРО-2022.

Невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.

Десять лучших голов турнира были выбраны группой технических наблюдателей УЕФА, а затем поставлены на голосование.

Импровизированный удао Руссо, который также возглавил список экспертов, выиграл голосование болельщиков, в то время как ловкая «фишка» ее напарницы по сборной Англии Эллы Тун в матче против Германии заняла второе место. Удар Александры Попп с близкого расстояния после хорошо отработанного хода Германии против Франции занял третье место.

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