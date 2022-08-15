Игроки Манчестер Сити проголосовали за нового капитана клуба: раскрыта пятерка лидеров

Команда Хосепа Гвардиолы отлично стартовала в новом сезоне.
Вслед за первой победой на выходных над «Вест Хэмом» на лондонском стадионе последовала победа над «Борнмутом» со счетом 4:0 в субботу днем.
Тем временем чемпионы Премьер-лиги ждут, когда определится новый капитан после того, как их бывший лидер и легенда «Манчестер Сити» Фернандиньо положил конец девятилетнему пребыванию на стадионе «Этихад».
На этой неделе стало известно, что игроки и персонал клуба определились с лидерской группой из пяти человек.
По информации Майка МакГрата из Telegraph, новым капитаном клуба «Манчестер Сити» стал Илкай Гюндоган, так как он набрал больше всего голосов.
Игрок сборной Германии является одним из самых старших футболистов в основной команде Пепа Гвардиолы. Он сыграл неотъемлемую роль в их успехе в последние несколько сезонов.
Известно, что Гюндоган несколько раз надевал капитанскую повязку в отсутствие Фернандиньо в предыдущих сезонах, так что никого не удивило бы, если бы он стал преемником своего бывшего товарища по команде в этом сезоне.
По результатам голосования, Кевин Де Брюйне занял второе место, то есть его повысили до должности вице-капитана.
Таким образом, бельгийский футболист будет назначен капитаном «Манчестер Сити», если Илкай Гюндоган по какой-либо причине не будет играть в тот день.
Завершают группу лидеров клуба из пяти человек в этом сезоне Кайл Уокер, Рубен Диас и Родри.