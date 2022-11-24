Роналду установил уникальный рекорд: обзор матча Португалия ‒ Гана

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком, которому удалось забить как минимум один гол на пяти чемпионатах мира.

Легенда спорта отметился в рамках первого тура Чемпионата мира-2022 в Катаре, где его сборная встретилась на поле с Ганой. Во время исполнения гимна Роналду не смог сдержать слез, потому что этот мундиаль станет последним в его карьере.

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2. Все основные события в матче произошли после перерыва. Сперва сборные обменялись голами – Роналду реализовал пенальти, а за Гану отличился Андре Айю.

Подопечные Фернанду Сантуша в течение двух минут (78-й и 80-й) забили еще два мяча ‒ Жоау Феликс и Леау. Гана с помощью гола Букари уменьшила разрыв в счете, но так и не смогла завоевать ничью.

Во втором туре, запланированном на 28 ноября, Португалия сыграет с Уругваем. Южная Корея в этот же день встретится с Ганой.

Таким образом Роналду забил гол на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на этих турнирах португальцу удалось забить восемь мячей.

После него идут бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси, отметившиеся голами на четырех чемпионатах мира.

«Курсор» сообщал, что в Катаре израильтян выгнали из такси и ресторана.

Помимо этого Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед».