Исполнение углового от Дибалы в матче с Шахтером прозвали худшим в истории: видео облетело соцсети

Игрок сборной Аргентины, который является одним из пяти новичков, подписанных победителями Лиги конференций Европы, присоединился к команде Жозе Моуринью в качестве бесплатного трансфера после истечения срока его контракта с «Ювентусом».
Он получил ошеломляющий прием, когда 8000 болельщиков «Ромы» собрались в Square Colosseum и спели ему серенаду под гимн клуба.
Дибалу также горячо встретили на заполненном «Стадио Олимпико» в Риме, когда его официально представили перед матчем с «Шахтером».
Однако, одним из самых первых его действий стало ужасное исполнение углового. Все игроки «Ромы» были в штрафной, готовые к подаче, но Дибала комично выбил мяч.
«Рома» уверенно выиграла благотворительный матч в поддержку Украины — 5:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Юхим Конопля (автогол), Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове.
Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.