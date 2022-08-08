Исполнение углового от Дибалы в матче с Шахтером прозвали худшим в истории: видео облетело соцсети

Игрок сборной Аргентины, который является одним из пяти новичков, подписанных победителями Лиги конференций Европы, присоединился к команде Жозе Моуринью в качестве бесплатного трансфера после истечения срока его контракта с «Ювентусом».

Он получил ошеломляющий прием, когда 8000 болельщиков «Ромы» собрались в Square Colosseum и спели ему серенаду под гимн клуба.

Дибалу также горячо встретили на заполненном «Стадио Олимпико» в Риме, когда его официально представили перед матчем с «Шахтером».

Однако, одним из самых первых его действий стало ужасное исполнение углового. Все игроки «Ромы» были в штрафной, готовые к подаче, но Дибала комично выбил мяч.

Dybala with a great corner kick pic.twitter.com/XzhwykSfO5 — Football F*ck Ups (@FootbaIIFckUps) August 8, 2022

«Рома» уверенно выиграла благотворительный матч в поддержку Украины — 5:0. Голы забили Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Юхим Конопля (автогол), Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове.

Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.