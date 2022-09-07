Израиль проиграл Сербии, Украина уступила Греции: результаты матчей Евробаскета 6 сентября

Сборная Израиля по баскетболу во вторник, 6 сентября, провела четвертый матч группового этапа чемпионата Европы 2022 года.

6 сентября состоялся очередной день чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

В рамках 4-го тура группового этапа турнира состоялось 12 матчей.

К сожалению, сборная Израиля проиграла Сербии 78:89. День не стал успешным и для украинской команды, уступившей грекам.

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#Eurobasket Un nuevo recital de Nikola Jokic al servicio de Serbia y para derrotar 89 a 78 a Israel.

El de Denver Nuggets sumó: 29 puntos (1/1 3P 10/12 2P 6/6 TL)

11 rebotes

5 asistencias

4 recuperos

2 tapas

30:32 en canchapic.twitter.com/caVsfsvuUE — Falta Técnica (@falta_tecnica) September 6, 2022

Известны все результаты шестого игрового дня:

Группа A. Бельгия — Турция — 63:78

Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75

Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62

Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81

Группа A. Черногория — Испания — 65:82

Группа C. Греция — Украина — 99:79

Группа B. Венгрия — Литва — 64:87

Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88

Группа А. Грузия — Болгария — 80:92

Группа B. Германия — Словения — 80:88

Группа D. Израиль — Сербия — 78:89

Группа C. Италия — Хорватия — 81:76

Напомним, что Евробаскет-2022 проходит в четырех странах: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд в каждой. В плей-офф Евробаскета выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.

Курсор ранее писал, что во вторник, 6 сентября, начался групповой этап Лиги чемпионов. Сенсацией дня стала разгромная победа Шахтера над Лейпцигом.