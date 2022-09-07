Израиль проиграл Сербии, Украина уступила Греции: результаты матчей Евробаскета 6 сентября

07:40, Сегодня
Спорт
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Фото: canva.com

Сборная Израиля по баскетболу во вторник, 6 сентября, провела четвертый матч группового этапа чемпионата Европы 2022 года.

6 сентября состоялся очередной день чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

В рамках 4-го тура группового этапа турнира состоялось 12 матчей.

К сожалению, сборная Израиля проиграла Сербии 78:89. День не стал успешным и для украинской команды, уступившей грекам.

израиль проиграл сербии, украина уступила греции: результаты матчей евробаскета 6 сентября 7 сентября, 2022

twitter.com/aba_league

 

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Допис, поширений FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Известны все результаты шестого игрового дня:

Группа A. Бельгия — Турция — 63:78
Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75
Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62
Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81
Группа A. Черногория — Испания — 65:82
Группа C. Греция — Украина — 99:79
Группа B. Венгрия — Литва — 64:87
Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88
Группа А. Грузия — Болгария — 80:92
Группа B. Германия — Словения — 80:88
Группа D. Израиль — Сербия — 78:89
Группа C. Италия — Хорватия — 81:76

Напомним, что Евробаскет-2022 проходит в четырех странах: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд в каждой. В плей-офф Евробаскета выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.

Курсор ранее писал, что во вторник, 6 сентября, начался групповой этап Лиги чемпионов. Сенсацией дня стала разгромная победа Шахтера над Лейпцигом.

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Автор материала:
Ирен Давид
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