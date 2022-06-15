Главный раввин Турции израильтянам: Пожалуйста, продолжайте посещать нашу страну

82-летний Ицхак Халева является главным раввином Турции с 2002 года, а также является членом Конференции европейских раввинов.

Хотя министр иностранных дел Яир Лапид призвал израильтян не посещать Турцию из-за конкретных угроз, ее главный раввин сказал, что они должны продолжать посещать его страну.

В интервью Jerusalem Post Хахам-баши (главный раввин) Ицхак Халева сказал, что для израильтян «гораздо больше шума, чем реальных угроз».

По его словам, уровень безопасности за пределами еврейских учреждений в Турции такой же, как и в последние несколько лет.

«У нас есть полицейские, охраняющие наши синагоги от имени правительства, и молодые члены нашей общины, которые помогают им охранять объекты, чтобы определить, кто является членом общины, а кто нет».

Он и члены общины очень осторожны, так как «дважды у нас была катастрофа», отметив два теракта, которые произошли в синагоге Неве Шалом в 1992 и 2003 годах.

На вопрос, считает ли он, что израильтяне должны продолжать посещать Турцию, несмотря на то, что израильское правительство выпустило предупреждение, Халева сказал: «Я думаю, что израильтяне должны продолжать приезжать и посещать Турцию. Турция очень красивая страна. Они могут прийти и насладиться этим, не поднимая суеты по этому поводу. Кроме того, при разговоре на улице им не следует говорить так громко, как обычно. Турция прекрасна летом, поэтому, пожалуйста, будьте нашими гостями».

Напомним, что вчера в Турции заявили, что в стране безопасно. МИД сообщил об этом на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений.