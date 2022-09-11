Израильская дзюдоистка завоевала золото на Riccione European Open 2022

Израильтянка Инбаль Шемеш стала победительницей турнира по дзюдо в Италии. В нем принимают участие 376 спортсменов из 35 стран.

Инбаль Шемеш завоевала в субботу золотую медаль на европейских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Риччоне, Италия. Шемеш выступала в весовой категории до 63 кг.

В финале Инбаль одолела немку Аннабель Винциг.

Победа принесет ей рейтинговые очки в гонке на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Тренер женской сборной сказала: «Цель каждого соревнования – золотая медаль и исполнение государственного гимна. Каждый раз, когда израильская дзюдоистка поднимается на вершину пьедестала, это согревает сердце и представляет женскую сборную, Ассоциация дзюдо и Государство Израиль самым почетным образом. Все комплименты и благословения Инбаль Шемеш. Также спасибо тренеру национальной сборной, который сопровождает Инбаль на соревнованиях».

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