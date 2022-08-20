Чемпионат Европы в Мюнхене стал лучшим в истории израильской легкой атлетики

За два дня до окончания чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене Израиль находится на 12-м месте в общем зачете.

Уже в день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике можно было заявить, что ЧЕ-2022 – лучший за все время для израильских спортсменов. Они оправдали прогнозы и подарили стране немало мгновений счастья, причем сделали это в месте, где 50 лет назад были убиты 11 членов израильской делегации.

До нынешнего чемпионата Израиль завоевал всего пять медалей на чемпионатах Европы по легкой атлетике – последний раз наша страна увозила оттуда медаль в 2018 году в Берлине, когда Лона Чемтай Салпетер стала призеркой в беге на 10 000 метров.

На этот раз, как уже говорилось, в день открытия Израиль завоевал четыре медали. Марафонская команда выиграла командную золотую медаль, Марху Тефери занял второе место в личном зачете, за ним сразу же последовал Гашау Айяле, получив бронзу. Лона Чемтай Салпетер добавила еще одну медаль, финишировав третьей в беге на 10 000 метров.

И буквально вчера Хана Миненко добавила к своему блестящему резюме бронзовую медаль в тройном прыжке.

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