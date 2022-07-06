Спортсмен израильской команды впервые победил на этапе Тур де Франс

35-летний австралиец Саймон Кларк из израильской команды Premier Tech занял первое место в пятом этапе велогонки «Тур де Франс» — впервые израильская команда прибыла первой в этом соревновании.

Саймон Кларк из израильской команды Premier Tech выиграл пятый этап «Тур де Франс» в результате фотофиниша после 157-километрового заезда из Лилля в Аренберг, включавшего 20 километров булыжных горных дорог.

Эта победа стала первым случаем победы израильской команды на этапе всемирно известной гонки.

35-летний австралиец Кларк использовал бросок велосипеда на линии, одержав победу над Тако ван дер Хоорном после того, как коренной американец Нилсон Паулесс начал спринт в борьбе за желтую майку, но не успел.

При броске велосипеда велосипедист вытягивает руки вперед как можно дальше, а заднюю часть отводит назад, используя физику, чтобы слегка подтолкнуть велосипед вперед.

«Что за год», — говорит эмоциональный Кларк, который в последнюю минуту получил контракт с командой IPT в декабре после ухода из EF. «Я всегда был оптимистом».

«Я просто сказал себе не паниковать, — говорит он о финале. — Я находился в хвосте, ждал, ждал и в последнюю секунду вышел на финишную прямую», — говорит он.

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