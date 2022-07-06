Еврей, сбежавший от войны в Украине, выиграл золото на чемпионате Европы в Иерусалиме: трогательные фото

17-летний Михаил Брудин, сбежавший от войны в Украине, забрал золото в метании диска. Он завернулся в украинский флаг и вытащил фото своей еврейской бабушки, завоевавшей олимпийскую медаль в Мюнхене в 1972 году.

После вторжения рф* в Украину многие спортсмены не смогли продолжить тренировки и были вынуждены покинуть родную страну. Одним из таких является 17-летний метатель диска Михаил Брудин, которому пришлось оставить свою семью в Киеве и бежать в Логроньо в Испании, после того как его коллега-спортсмен и его семья пригласили украинца к себе, чтобы позволить ему продолжить тренировки.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Главной целью Брудина был чемпионат Европы среди юношей до 18 лет, который сейчас проходит на обновленном стадионе в Гиват-Раме.

Embed from Getty Images

После победы на лице парня можно было увидеть сильное волнение и слезы, особенно когда он взял украинский флаг. Михаил также достал из сумки фотографию своей еврейской бабушки Фаины Мельник, бывшей чемпионки мира по метанию диска и Олимпийской чемпионки 1972 года, умершей несколько лет назад. Он посвятил ей свою медаль.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Смотрите другие материалы из рубрики Фоторепортажи:

— Уимблдон-2022: топ лучших нарядов теннисисток

— В Тель-Авиве прошла еще одна акция в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам

— В Израиле выступил один из самых известных рэперов мира

— Тур де Франс-2022: появились первые фотографии участников израильской команды

— Изысканные римские мозаики возвращаются в новый израильский музей

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!