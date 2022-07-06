Еврей, сбежавший от войны в Украине, выиграл золото на чемпионате Европы в Иерусалиме: трогательные фото

После вторжения рф* в Украину многие спортсмены не смогли продолжить тренировки и были вынуждены покинуть родную страну. Одним из таких является 17-летний метатель диска Михаил Брудин, которому пришлось оставить свою семью в Киеве и бежать в Логроньо в Испании, после того как его коллега-спортсмен и его семья пригласили украинца к себе, чтобы позволить ему продолжить тренировки.
Главной целью Брудина был чемпионат Европы среди юношей до 18 лет, который сейчас проходит на обновленном стадионе в Гиват-Раме.
После победы на лице парня можно было увидеть сильное волнение и слезы, особенно когда он взял украинский флаг. Михаил также достал из сумки фотографию своей еврейской бабушки Фаины Мельник, бывшей чемпионки мира по метанию диска и Олимпийской чемпионки 1972 года, умершей несколько лет назад. Он посвятил ей свою медаль.
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