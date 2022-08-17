Израильтянка Анастасия Горбенко второй раз подряд стала чемпионкой Европы по плаванию

Пловчиха Анастасия Горбенко второй год подряд завоевала золотую медаль в индивидуальном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Чемпионат Европы прошел в Риме.

«Правда в том, что я в это не верю, — сказала Горбенко. — Я рада, что смогла это сделать. Сезон был непростым, особенно психологически, у меня было много кризисов и я прошла через многое, но в прошлом месяце я поставила себе цель сохранить свое место, и я горжусь собой, что смогла это сделать».

Она добавила: «Я с нетерпением жду возможности побить личный рекорд в следующем году, мне нужно многое улучшить и многое сделать в будущем. Сейчас я собираюсь взять отпуск, и я не могу поверить, что этот момент произошел. Я хочу поблагодарить всех, кто смотрел, подбадривал и, конечно же, всех спонсоров, которые все время поддерживали меня: «Маккаби» Кирьят-Бялик, федерацию плавания и, конечно же, мою любимую семью».

Министр культуры и спорта Хили Троппер также поздравил спортсменку: «Второй год подряд Анастасия Горбенко добивается больших успехов и выигрывает золотую медаль на чемпионате Европы! Анастасия, ты, безусловно, образец целеустремленности и отличных достижений, большая гордость».

Напомним, что Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.