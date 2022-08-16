Израильская бегунья завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

Салпетер завоевала для Израиля четвертую медаль за первый день турнира.

Вчера вечером Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.

После забега 33-летняя бегунья сказала: «Это была тяжелая гонка, но я старалась изо всех сил и я довольна ею».

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לונה צ'מטאי סלפטר: "לא מאמינה שעשיתי את זה אחרי המרתון באליפות העולם" >> https://t.co/2hyuOYsyKc הרצה המוכשרת אחרי מדליית הארד באליפות אירופה באתלטיקה: "היה מירוץ קשה, ניסיתי לעשות את הטוב ביותר שלי" • בתום יום אחד בלבד: ישראל מדורגת שנייה בטבלת המדליות בתחרות pic.twitter.com/kCwe7wd5hm — אורן אהרוני (@Oren_Aharoni) August 16, 2022

Напомним, что ранее в тот день израильтяне завоевали золото в групповом марафоне среди мужчин. Кроме того, Марху Тефери также выиграл серебряную медаль в одиночном разряде, а его Гашау Айяле получил бронзовую медаль.

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Еще мы писали, что израильские синхронистки показали рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.

Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.