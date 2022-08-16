Израильская бегунья завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

Вчера вечером Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.
После забега 33-летняя бегунья сказала: «Это была тяжелая гонка, но я старалась изо всех сил и я довольна ею».
Напомним, что ранее в тот день израильтяне завоевали золото в групповом марафоне среди мужчин. Кроме того, Марху Тефери также выиграл серебряную медаль в одиночном разряде, а его Гашау Айяле получил бронзовую медаль.
Еще мы писали, что израильские синхронистки показали рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.
Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.