Израильтянка получила престижную награду от Международной федерации гимнастики

Большая честь была оказана израильскому судье по художественной гимнастике Орне Шай, получившей Золотой диплом Всемирной федерации гимнастики. Это уникальный сертификат признательности за ее работу, особенно после многих лет деятельности.

Орна Шай была членом Европейского технического комитета в течение 25 лет, она судила на шести Олимпийских играх — от Барселоны 1992 года до Токио 2020 года, и даже работала главным судьей на более чем 25 чемпионатах мира и Европы на протяжении многих лет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Orna Shai (@ornaone)

Золотой диплом вручается судьям, которые долгое время судили с отличием международные соревнования. Шай — первая израильтянка, выигравшая его. Причем очень немногие в мире получили этот диплом.

Помимо своей работы по всему миру, Шай судит в Израиле и пишет книги для следующего поколения израильских судей в отрасли, так что это очень уважаемая фигура.