Известный футболист покурил на футбольном матче: как его за это наказали

34-летний экс-футболист итальянской «Ромы» Раджа Наингголан перед матчем чемпионата Бельгии решил покурить на скамейке запасных электронную сигарету, за что уже поплатился.

Об этом сообщили в клубе «Антверпен», за который и выступает спортсмен.

Это случилось перед матчем против «Стандарда», когда остальные спортсмены занимались разминкой и подготовкой к старту поединка. Однако, такой метод расслабления не привел ни к чему хорошему.

«Сегодня у нас был разговор с Наингголаном о его поведении и о том, как это отражается на клубе и других футболистах. Клуб принял решение исключить Раджу из основной команды на неопределенный срок. Также были достигнуты четкие договоренности, что делает наш клуб и чего не ожидает от своего игрока. Ни игрок, ни клуб не будут больше комментировать это дело», – сказано в заявлении.

Radja Nainggolan has been suspended indefinitely by his club Royal Antwerp.

The midfielder was caught smoking an e-cigarette in the dugout before the game against Standard Leige on Sunday. pic.twitter.com/ewqlwmuPKk

— EuroFoot (@eurofootcom) October 18, 2022