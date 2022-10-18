Золотой мяч-2022: список победителей и речь Шевченко о войне в Украине

09:06, Сегодня
Спорт
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Фото: Pixabay

Бывший французский футболист Зинедин Зидан вышел на сцену перед вручением награды «Золотой мяч» во время церемонии вручения.

Карим Бензема впервые выиграл мужской «Золотой мяч» в понедельник после блестящего сезона с «Реалом», завоевавшим титулы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

34-летний Бензема провел свой лучший сезон в «Мадриде», став лучшим бомбардиром в обеих лигах. Он забил 44 гола за «Мадрид», в том числе 15 в высших соревнованиях Европы, и сравнялся с Раулем Гонсалесом, став вторым бомбардиром клуба после Криштиану Роналду.

Испанка Алексия Путеллас выиграла женский трофей второй год подряд после еще одного выдающегося сезона в «Барселоне».

Бензема сменил Лионеля Месси, который выиграл награду в седьмой рекордный раз в прошлом году, но на этот раз не попал в число номинантов после своего первого сезона за «Пари Сен-Жермен».

Золотой мяч, присуждаемый журналом France Football, ежегодно вручается мужчинам с 1956 года. Женский трофей был создан в 2018 году.

Бензема стал пятым французом, выигравшим награду после Раймона Копы, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана.

Полный список победителей 66-й церемонии вручения «Золотого мяча»

Золотой мяч:  Карим Бензема  (Франция, Реал Мадрид)
Золотой мяч среди женщин:  Алексия Путеллас  (Испания, ФК Барселона)
Яшин Трофей:  Тибо Куртуа  (Бельгия, Реал Мадрид)
Копа Трофей:  Хави  (Испания, ФК Барселона)
Награла Герда Мюллера:  Роберт Левандовски  (Польша, Бавария/Барселона)
Приз Сократеса:  Садио Мане  (Сенегал, Ливерпуль/Бавария)
Клуб года:  Манчестер Сити  (Англия)

Кстати, Андрей Шевченко вручил «Золотой мяч» лучшей футболистке года испанке Алексии Путельяс.

Кроме того, на сцене «Шатле» он выступил с обращением по поводу войны в Украине, которую развязала россия*.

«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и сражается за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, основанной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень важно помнить, что война продолжается. Но еще важнее — стоять рядом с Украиной и помогать», — сказал Андрей Шевченко.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел  поединок между «Реалом» и «Барселоной».

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