Золотой мяч-2022: список победителей и речь Шевченко о войне в Украине

Бывший французский футболист Зинедин Зидан вышел на сцену перед вручением награды «Золотой мяч» во время церемонии вручения.

Карим Бензема впервые выиграл мужской «Золотой мяч» в понедельник после блестящего сезона с «Реалом», завоевавшим титулы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

34-летний Бензема провел свой лучший сезон в «Мадриде», став лучшим бомбардиром в обеих лигах. Он забил 44 гола за «Мадрид», в том числе 15 в высших соревнованиях Европы, и сравнялся с Раулем Гонсалесом, став вторым бомбардиром клуба после Криштиану Роналду.

All football fans agree that he earned his Ballon Dor. The Ballon dor of the people. King Karim Benzema pic.twitter.com/PQsMguhl1W — rair® (@Razeshrai) October 18, 2022

Испанка Алексия Путеллас выиграла женский трофей второй год подряд после еще одного выдающегося сезона в «Барселоне».

Бензема сменил Лионеля Месси, который выиграл награду в седьмой рекордный раз в прошлом году, но на этот раз не попал в число номинантов после своего первого сезона за «Пари Сен-Жермен».

Золотой мяч, присуждаемый журналом France Football, ежегодно вручается мужчинам с 1956 года. Женский трофей был создан в 2018 году.

Бензема стал пятым французом, выигравшим награду после Раймона Копы, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана.

Полный список победителей 66-й церемонии вручения «Золотого мяча»

Золотой мяч: Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)

Золотой мяч среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, ФК Барселона)

Яшин Трофей: Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Копа Трофей: Хави (Испания, ФК Барселона)

Награла Герда Мюллера: Роберт Левандовски (Польша, Бавария/Барселона)

Приз Сократеса: Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль/Бавария)

Клуб года: Манчестер Сити (Англия)

Кстати, Андрей Шевченко вручил «Золотой мяч» лучшей футболистке года испанке Алексии Путельяс.

Кроме того, на сцене «Шатле» он выступил с обращением по поводу войны в Украине, которую развязала россия*.

«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и сражается за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, основанной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень важно помнить, что война продолжается. Но еще важнее — стоять рядом с Украиной и помогать», — сказал Андрей Шевченко.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел поединок между «Реалом» и «Барселоной».