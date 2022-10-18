Золотой мяч-2022: список победителей и речь Шевченко о войне в Украине

Карим Бензема впервые выиграл мужской «Золотой мяч» в понедельник после блестящего сезона с «Реалом», завоевавшим титулы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
34-летний Бензема провел свой лучший сезон в «Мадриде», став лучшим бомбардиром в обеих лигах. Он забил 44 гола за «Мадрид», в том числе 15 в высших соревнованиях Европы, и сравнялся с Раулем Гонсалесом, став вторым бомбардиром клуба после Криштиану Роналду.
Испанка Алексия Путеллас выиграла женский трофей второй год подряд после еще одного выдающегося сезона в «Барселоне».
Бензема сменил Лионеля Месси, который выиграл награду в седьмой рекордный раз в прошлом году, но на этот раз не попал в число номинантов после своего первого сезона за «Пари Сен-Жермен».
Золотой мяч, присуждаемый журналом France Football, ежегодно вручается мужчинам с 1956 года. Женский трофей был создан в 2018 году.
Бензема стал пятым французом, выигравшим награду после Раймона Копы, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана.
Полный список победителей 66-й церемонии вручения «Золотого мяча»
Золотой мяч: Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)
Золотой мяч среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, ФК Барселона)
Яшин Трофей: Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
Копа Трофей: Хави (Испания, ФК Барселона)
Награла Герда Мюллера: Роберт Левандовски (Польша, Бавария/Барселона)
Приз Сократеса: Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль/Бавария)
Клуб года: Манчестер Сити (Англия)
Кстати, Андрей Шевченко вручил «Золотой мяч» лучшей футболистке года испанке Алексии Путельяс.
Кроме того, на сцене «Шатле» он выступил с обращением по поводу войны в Украине, которую развязала россия*.
«Это очень трудный момент для всех украинцев с тех пор, как война началась. Я очень горд тем, как моя страна защищается и сражается за свою свободу. Я много занимаюсь гуманитарными и медицинскими проектами вместе с платформой United24, основанной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень важно помнить, что война продолжается. Но еще важнее — стоять рядом с Украиной и помогать», — сказал Андрей Шевченко.
Ранее мы рассказывали о том, как прошел поединок между «Реалом» и «Барселоной».