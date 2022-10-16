Израильские футболисты массово получили гражданство Португалии

Более 40 игроков из Израиля, 12 среди которых играют за национальную сборную, получили гражданство Португалии. Один из них, Манор Соломон, выступает за английский «Фулхэм» на правах аренды.

Об этом сообщает Expresso.

Все спортсмены использовали сефардский закон, который позволяет натурализоваться потомкам сефардских евреев, высланных из Пиренейского полуострова во времена Средневековья. Получение португальского гражданства позволяет футболисту проще переходить в клуб из чемпионата, где действует лимит на игроков из стран, которые не входят в Европейский Союз.

Лишь один из этих игроков, Дор Ян, будет играть в чемпионате Португалии. Соломон еще летом воспользовался правилом ФИФА и стал играть за английский «Фулхэм» на правах аренды. Израильтянин провел только один поединок и получил травму. Он считается «самым ценным израильским игроком сегодня» – эксперты оценивают его трансферную стоимость в размере 18 миллионов евро.

Шон Залман Вайсман – еще один израильский игрок, имеющий португальский паспорт. 26-летний спортсмен является вторым по рейтингу израильским игроком на рынке с ценой в 8 миллионов евро. Он выступает за испанский «Реал Вальядолид» с сезона 2020–21 и в августе прошлого года вызвал интерес у «Спортинга», но переговоры так и не продвинулись.

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Помимо этого, самый дорогой футболист планеты хочет покинуть свой клуб.