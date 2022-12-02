Южная Корея сенсационно одолела Португалию на ЧМ-2022

Южная Корея одолела Португалию (2:1) в третьем туре Чемпионата мира 2022.

В первом тайме были забиты два мяча. Португальский нападающий Рикарду Орта отличился на 5-й минуте, а на 27-й минуте защитник корейцев Ким Ен Гвон сравнял счет.

В компенсированное ко второму тайму время забил нападающий Хван Хи Чхан.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

Матч прошел на стадионе «Эдюкейшн Сити Стедиум» в городе Эр-Райан. Главный арбитр – Факундо Тельо из Аргентины.

Букмекеры считали Португалию фаворитом матча.

Таким образом, Уругвай выбыл из чемпионата мира.

Дубль Джорджиана Де Арраскаэты обеспечил Уругваю победу со счетом 2:0 над Ганой, но победа Кореи со счетом 2:1 оставила обе команды равными по четыре очка и с одинаковой разницей мячей.

Однако, что немаловажно, Южная Корея забила четыре гола, а Уругвай всего два.

BREAKING: Uruguay eliminated from World Cup in dramatic ending as South Korea progress | @Mark_Jones86 https://t.co/wGzmxumtAk — Mirror Football (@MirrorFootball) December 2, 2022

В заключительных моментах игры с Уругваем на лице Луиса Суареса, вокруг которого перед матчем было так много внимания, отразилась глубокая боль.

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