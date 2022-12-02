Южная Корея сенсационно одолела Португалию на ЧМ-2022

Южная Корея одолела Португалию (2:1) в третьем туре Чемпионата мира 2022.
В первом тайме были забиты два мяча. Португальский нападающий Рикарду Орта отличился на 5-й минуте, а на 27-й минуте защитник корейцев Ким Ен Гвон сравнял счет.
В компенсированное ко второму тайму время забил нападающий Хван Хи Чхан.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.
Матч прошел на стадионе «Эдюкейшн Сити Стедиум» в городе Эр-Райан. Главный арбитр – Факундо Тельо из Аргентины.
Букмекеры считали Португалию фаворитом матча.
Таким образом, Уругвай выбыл из чемпионата мира.
Дубль Джорджиана Де Арраскаэты обеспечил Уругваю победу со счетом 2:0 над Ганой, но победа Кореи со счетом 2:1 оставила обе команды равными по четыре очка и с одинаковой разницей мячей.
Однако, что немаловажно, Южная Корея забила четыре гола, а Уругвай всего два.
В заключительных моментах игры с Уругваем на лице Луиса Суареса, вокруг которого перед матчем было так много внимания, отразилась глубокая боль.
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