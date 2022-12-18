Как Герцог отреагировал на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Президент эмоционально отреагировал на один из голов.

Президент Израиля Ицхаг Герцог поздравил сборную Аргентины с победой на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Аргентина, вперед!», – кратко написал он.

Также появилось видео с реакцией Герцога на один из голов аргентинцев:

Известно, что президент принял в своей резиденции подростков со всей страны в сотрудничестве с проектом «Спорт для жизни». Собравшиеся совместно смотрели финал ЧМ-2022, а также зажгли первую ханукальную свечу.

«Курсор» сообщал, что сегодня, 18 декабря, победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентина, которая в финале на Международном стадионе «Лусаил», в серии пенальти переиграла уже экс-обладателя трофея, сборную Франции.

Голы: Месси, 23 (пенальти), Ди Мария, 36, 109 – Мбаппе, 80 (пенальти), 81, 116 (пенальти)

Эта латиноамериканская страна стала трехкратным обладателем Кубка мира. До этого аргентинцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах. После поединка Лионеля Месси признали лучшим футболистом ЧМ-2022, Килиана Мбаппе – обладателей «Золотой бутсы», а Эмилиана Мартинеса – обладателем «Золотой перчатки» ЧМ-2022.