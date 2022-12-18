Президент Герцог зажег первую ханукальную свечу

Герцог также смотрит финал ЧМ-2022 с детьми и молодежью.

Президент Израиля Ицхак Герцог зажег первую ханукальную свечу и поздравил всех с Ханукой.

חג אורים שמח! pic.twitter.com/9MWy2SBPt6 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 18, 2022

Также он рассказал, что смотрит в резиденции финал ЧМ-2022 с детьми и молодежью.

Кстати, в честь праздника в Брюсселе (Бельгия) возле здания Европарламента установили Ханукию. Также Израиль и евреев со всего мира уже поздравили наша редакция, премьер-министра Индии и посольство Украины. Также в Берлине (Германия) прошло зажжение первой ханукальной свечи.

«Курсор» сообщал, что президент Ицхак Герцог 16 декабря встретился с Брорией Биннефельд — дочерью раввина Хаима Друкмана, госпитализированного в тяжелом состоянии из-за коронавируса.