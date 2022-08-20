Капитан сборной Англии назвал двух сильнейших защитников, с которыми он когда-либо сталкивался

Гарри Кейн назвал самых сильных защитников, с которыми он когда-либо сталкивался, когда отвечал на вопросы фанатов в Instagram.

Прошло 10 лет с тех пор, как Кейн дебютировал в Премьер-лиге, и, чтобы отпраздновать эту веху, он решил провести сессию вопросов и ответов, чтобы поговорить с фанатами о его карьере.

Он написал на своей странице в Instagram: «Сегодня исполняется 10 лет с момента моего дебюта в Премьер-лиге … время летит! Позже появится немного свободного времени, поэтому я отвечу на некоторые ваши вопросы”.