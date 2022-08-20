Капитан сборной Англии назвал двух сильнейших защитников, с которыми он когда-либо сталкивался

Прошло 10 лет с тех пор, как Кейн дебютировал в Премьер-лиге, и, чтобы отпраздновать эту веху, он решил провести сессию вопросов и ответов, чтобы поговорить с фанатами о его карьере.
Он написал на своей странице в Instagram: «Сегодня исполняется 10 лет с момента моего дебюта в Премьер-лиге … время летит! Позже появится немного свободного времени, поэтому я отвечу на некоторые ваши вопросы”.
Затем Кейн ответил на вопрос о самых сильных защитниках, с которыми он сталкивался в своей карьере. Первым, кого Кейн назвал, была бывшая звезда сборной Англии и «Челси» Джон Терри. Он также упомянул великого итальянца Джорджио Кьеллини, который сейчас играет за LAFC в MLS.
«Джон Терри был просто очень умным защитником, знал, куда ставить свое тело, знал, как остановить мои забеги, так что это было отличное обучение для меня», — сказал Кейн.
Затем англичанин похвалил Кьеллини.
Кейн продолжил: «А потом Кьеллини, я, очевидно, играл против него в матчах с Италией и «Ювентусом». Опять же, очень умный и сильный».