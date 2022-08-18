Лига конференций: Маккаби Тель-Авив одолел Ниццу, а Хапоэль Беэр-Шева сыграл вничью с Университатя Крайова

Прошли первые матчи решающего раунда квалификации Лиги конференций. Тель-авивский «Маккаби» победил «Ниццу», а «Хапоэль» Беэр-Шева сыграл вничью с «Университатя Крайова».

Сегодня состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием израильских команд «Маккаби» Тель-Авив и «Хапоэль» Беэр-Шева.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Ницца» (Франция) 1:0

Гол: С. Перица (74 мин.)

«Ницца» в межсезонье хорошо усилилась, однако израильтяне не испугались Шмейхеля, Данте, Тодибо, Рэмзи и Делорта. На 74-й минуте гол забил вышедший на замену Стипе Перица, ему ассистировал сербский нападающий Джордже Йованович.

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Ответный матч, который израильтяне сыграют на выезде, будет чрезвычайно тяжелым, но не бесперспективным для «Маккаби».

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«Университатя Крайова» (Румыния) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) 1:1

Голы: Р. Хатуэль (70 мин.), А. Иван (75 мин.)

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«Университатя Крайова» и «Хапоэль» Беэр-Шева сыграли 1-1 на стадионе «Мунисипал» в Дробета-Турну-Северине, Румыния.

Израильтяне открыли счет на 70-й минуте благодаря Хатуэлю. Румынская команда восстановила равенство почти сразу, когда Эльхамед получил красную карточку, и Андрей Иван забил пенальти на 74-й минуте, установив окончательный счет 1:1.

סיום המשחק ברומניה.

ביום חמישי נצטרך כל אחת ואחד כדי להרעיד את טרנר!!! הקדימות למנויים תסתיים ביום ראשון בשעה 9:00. לרכישת כרטיסים https://t.co/2REEJWxJnh pic.twitter.com/5lEWoQkR7W — Hapoel Be'er Sheva (@HBS_FC) August 18, 2022

Напомним, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции после инцидента с телефоном фаната «Эвертона» в начале этого года.