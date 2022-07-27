Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

С первых минут встречи футболисты «Фенербахче» пытались завладеть преимуществом. И на 9-й минуте мяч даже побывал в воротах «Динамо». Однако этот гол не был засчитан, так как незадолго до этого игрок турецкой команды сфолил против Забарного.

Стамбульцы давили первую половину первого тайма, киевляне же в основном оборонялись. Но мяч упорно не летел в сетку. Вскоре украинская команда наконец-то разыгралась и начала показывать тот футбол, которого от нее ждали. Сначала Цыганков ворвался в штрафную, но слишком далеко отпустил мяч. Зачем дальний удар Дубинчака заставил нервничать вратаря гостей. Отличиться в первом тайме не удалось ни одной из команд.

Второй тайм также начался с атак турецкого клуба. Несколько раз Бущан своевременным выходом из ворот спасал свою команду. На 54-й минуте произошел один из поворотных моментов этой встречи — Юксек грубо сфолил, за что получил вторую желтую карточку и ушел с поля.

Киевской команде хватило трех минут, чтобы воспользоваться преимуществом. Затяжная атака «бело-синих» завершилась прострелом Кендзеры вдоль ворот, на который молниеносно отреагировал Буяльский и пробил в одно касание.

Получив преимущество, динамовцы забегали активнее и старались контролировать мяч на всех участках поля. Турки действовали на контратаках, одна из которых завершилась фолом в штрафной против Валенсы. Арбитр назначил пенальти.

Валенса решил пробить сам, но не сумел переиграть украинского вратаря. Бущан отреагировал на удар и вытянул мяч.

После этого киевляне имели несколько достойных моментов, но переправить мяч в ворота противника не смогли. За что и поплатились на 89-й минуте. Угловой в исполнении бразильца Линкольна позволит гостям сравнять счет. Салаи направил мяч в сетку и перевел игру в дополнительное время.

В овертайме динамовцам удалось наконец-то поставить точку в этом поединке. Караваев, получив мяч после прорыва своих коллег в штрафную, на дальней стойке мощным ударом отправил мяч в сетку– 1:2!

В следующем раунде «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом». Первый домашний матч состоится 2 августа, повторную встречу команды проведут 9 августа.

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